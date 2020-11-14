Турция оштрафовала Google на $25 млн

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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по вопросам конкуренции Турции выставил штраф американской корпорации Google на 196,7 млн турецких лир ($25,6 млн) за злоупотребление своим положением на рынке поисковых систем, передает NTV.
Как сообщает телеканал, Google занял первое место в общих результатах поиска за счет интенсивного размещения текстовых объявлений и органических результатов, которые не приносят дохода от рекламы. По мнению Совет по вопросам конкуренции Турции, это затрудняет работу на рынке контентных услуг страны и нарушает закон "О защите конкуренции".-0-