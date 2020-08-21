Турция открыла крупное месторождение природного газа в Черном море

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция открыла крупнейшее в своей истории месторождение природного газа в Черном море. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство "Анадолу".

По словам президента Турции, специалисты обнаружили месторождение природного газа объемом 320 млрд куб.м на скважине "Туна-1". Разведку в море с 20 июля вело буровое судно "Фатих". Обнаружение данного месторождения говорит о том, что с высокой вероятностью в этом районе есть и другие залежи газа, заявил турецкий лидер.

Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание на то, что энергетика не только является основным фактором развития государства. "Эта находка крайне важна с точки зрения энергетической независимости нашей страны. До этого времени мы были полностью зависимы от поставок энергоносителей из-за рубежа, тратили сотни миллионов долларов на это. Но в 2017 году мы обновили нашу энергетическую стратегию, расширили флот исследовательских и буровых судов", - сказал он. "Наша цель - до 2023 года передать черноморский газ в пользование народа. Турция настроена на решение проблемы с энергетикой в стране на корню" - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

В ближайшее время, отметил президент Турции, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и незамедлительно приступят к бурению.-0-