12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция отменит все противоковидные ограничения 17 мая, жители страны смогут вернуться к нормальной жизни. Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по случаю окончания Рамадана, сообщает агентство Anadolu.

"Взяв пандемию под контроль, по окончании праздника мы сделаем шаги для начала контролируемой нормализации. Мы будем использовать все необходимые средства и методы против эпидемической угрозы", - сказал Эрдоган. Он отметил, что власти Турции планировали избавиться от коронавируса еще до конца прошлого года, однако новые волны пандемии повлияли не только на республику, но и на весь мир.

Как сообщают "Известия", в Турции на период с 29 апреля до 17 мая был объявлен локдаун. Кроме этого, с 7 мая страна ввела ряд дополнительных мер для недопущения распространения коронавируса. -0-