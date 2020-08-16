Турция усиливает карантин и вводит ряд запретов

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции ужесточают карантинные ограничения для отдельных категорий граждан. Об этом сообщает Минздрав Турции.
Новые меры касаются жителей провинций Сиирт, Газиантеп, Стамбул, Элазыг, Ван, Кайсери, Бартини. В этих провинциях людям старше 65 ограничили время пользования общественным транспортом и посещения торговых центров и рынков, запретили ходить на пикники и посещать религиозные и массовые мероприятия, а также увеличили соцдистанцию в зонах отдыха до 4 м.
В провинции Сиирт ограничения по участию в массовых мероприятиях ввели для детей до 15 лет.-0-