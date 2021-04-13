Турция ужесточит комендантский час и усилит ограничения из-за коронавируса

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Турции приняли решение с 14 апреля ввести дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания Кабинета министров, информирует ТАСС.

"Мы приняли решение оставить практику комендантских часов в выходные дни, но в будние дни период комендантского часа изменился. Теперь на улицу будет запрещено выходить с 19.00 до 5.00. Также принято решение приостановить для наших жителей возможность междугородних поездок. Новые меры вступят в силу с завтрашнего дня", - подчеркнул президент.-0-