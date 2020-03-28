Турция закрыла международное авиасообщение

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за пандемии коронавируса страна закрывает международное авиасообщение, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на ANews.

Помимо того, что полностью прекратится международное авиасообщение, для перемещения между 30 крупнейшими городами страны необходимо иметь специальные разрешения от местных властей. Эрдоган также призвал граждан придерживаться карантинных мер и не покидать дома, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, которым в Турции инфицированы уже более 5,6 тыс. граждан, а умерли 92.

По словам турецкого лидера, в регионах будут созданы специальные советы во главе с местными губернаторами, которые будут отвечать за соблюдение введенных ограничений и при необходимости будут их ужесточать.-0-