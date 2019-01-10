Тушинский тоннель в Москве затопило из-за размыва и проседания грунта

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тушинский тоннель в Москве был затоплен из-за размыва и проседания грунта под ним, сообщил ТАСС руководитель воднотранспортного и водохозяйственного комплекса "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

"Под тоннелем на Волоколамском шоссе произошел размыв, который образовал проседание грунта на площади 5 на 15 метров. В настоящее время движение автомобилей по тоннелю остановлено, а участок изолирован", - сказал Герман Елянюшкин.

Машин в момент происшествия в тоннеле не было. По предварительным данным, площадь провала составляет 50 кв. м. Также затоплен подземный пешеходный переход в районе московских улиц Водников и Свободы.

Для ликвидации последствий затопления был создан оперативный штаб, его возглавил заммэра Москвы Петр Бирюков. В него вошли городские службы, специалисты МЧС, ФГБУ "Канал имени Москвы", Гормоста и ГИБДД.

Из-за затопления Тушинского тоннеля от Рублевского шоссе до Волоколамского шоссе на внутренней стороне МКАД образовалась пробка интенсивностью в девять баллов, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Движение в районе Волоколамского шоссе восстановят в пятницу, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.-0-