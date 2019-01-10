Тушинский тоннель в Москве затопило из-за размыва и проседания грунта

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тушинский тоннель в Москве был затоплен из-за размыва и проседания грунта под ним, сообщил ТАСС руководитель воднотранспортного и водохозяйственного комплекса "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.
"Под тоннелем на Волоколамском шоссе произошел размыв, который образовал проседание грунта на площади 5 на 15 метров. В настоящее время движение автомобилей по тоннелю остановлено, а участок изолирован", - сказал Герман Елянюшкин.
Машин в момент происшествия в тоннеле не было. По предварительным данным, площадь провала составляет 50 кв. м. Также затоплен подземный пешеходный переход в районе московских улиц Водников и Свободы.
Для ликвидации последствий затопления был создан оперативный штаб, его возглавил заммэра Москвы Петр Бирюков. В него вошли городские службы, специалисты МЧС, ФГБУ "Канал имени Москвы", Гормоста и ГИБДД.
Из-за затопления Тушинского тоннеля от Рублевского шоссе до Волоколамского шоссе на внутренней стороне МКАД образовалась пробка интенсивностью в девять баллов, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Движение в районе Волоколамского шоссе восстановят в пятницу, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4851 BYN
|2.476 BYN
|2.485 BYN
|USD
|2.1532 BYN
|2.152 BYN
|2.157 BYN
|RUB
|3.2148 BYN
|3.205 BYN
|3.218 BYN