У берегов Шри-Ланки затонуло судно с тоннами химических веществ

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовое судно с химическими веществами тонет у берегов Шри-Ланки, это вызывает опасения скорой экологической катастрофы. Такую информацию сообщает BBC.

Зарегистрированный в Сингапуре X-Press Pearl горел почти две недели, прежде чем пожар был потушен. Сотни тонн нефти из топливных баков могут вытечь в море, нанеся ущерб морским обитателям. Возгорание началось с утечки азотной кислоты.

В последние дни военно-морские силы Шри-Ланки и Индии работали совместно, пытаясь потушить пожар и предотвратить разрушение и гибель корабля.

Но бурное море и муссонные ветры мешали работе недалеко от порта Коломбо.

Спасатели пытаются отбуксировать судно на большую глубину, прежде чем оно затонет, чтобы минимизировать загрязнение морской среды, но задняя часть корабля дрейфует.-0-