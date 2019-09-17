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17 сентября 2019, 23:41

У берегов Техаса сформировался тропический шторм "Имельда"

Фото Роскосмос
Фото Роскосмос

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Имельда" сформировался в акватории Мексиканского залива недалеко от побережья американского штата Техас. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Скорость ветра в пределах атмосферного явления достигает около 17,9 м/с. Шторм находится примерно в 25 км к югу-западу от города Фрипорт (штат Техас) и движется в северном направлении со скоростью 3,1 м/с.

Ожидается, что тропический шторм достигнет побережья в ночь на 18 сентября. Он может вызвать в ряде районов опасные наводнения, отмечают сотрудники центра.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.-0-

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