Убедительную победу на выборах в Сербии одержала партия власти

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На парламентских выборах в Сербии 21 июня убедительную победу одержала правящая Сербская прогрессивная партия (СПП), которую возглавляет президент страны Александр Вучич. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

По предварительным данным, СПП получает около 63% голосов и таким образом может рассчитывать на 179 из 250 мест в парламенте. Явку социологи подсчитывают на уровне 48-49%.

Кроме СПП, лишь две партии преодолели недавно сниженный до 3% проходной барьер: коалиция Сербской партии социалистов, которая набирает около 10%, и партия бывшего спортсмена Александара Шапича "Победа для Сербии", за которую проголосовали около 4% избирателей.

Парламентские выборы в Сербии должны были пройти еще 26 апреля, однако были перенесены из-за ныне отмененного режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.-0-