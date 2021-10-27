Участники будущей коалиции в ФРГ договорились избегать новых локдаунов

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущее правительство Германии, которое, вероятно, будет состоять из социал-демократов (СДПГ), либералов и "зеленых", не будет вводить локдауны или жесткие ограничения на передвижение из-за коронавируса. Об этом заявил в Берлине один из участников коалиционных переговоров Дирк Визе, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что в марте 2020 года в ФРГ был введен так называемый режим эпидемии национального масштаба, на основании которого в стране вводились жесткие ограничения из-за ковида. 25 ноября действие этого режима автоматически заканчивается, но в теории может быть продлено.

"Закрытие школ, локдауны и ограничения на выходы из дома - этого при нас не будет. Это было бы непропорциональной мерой", - сказал Дирк Визе, представляющий СДПГ. Одновременно с этим он указал на рост числа заражений и призвал сохранять бдительность.

В Германии было два локдауна - первый продлился около 4 месяцев, второй - почти полгода.

За минувшие сутки в ФРГ было зафиксировано 23,2 тыс. случаев коронавируса, умерли от последствий 114 человек. Относительно низким благодаря прививочной кампании остается уровень госпитализации.-0-