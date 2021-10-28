Ученые: для переболевших COVID-19 "Спутник-Лайт" оказался особенно эффективным

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские медики обнаружили, что наиболее сильная иммунная реакция после вакцины "Спутник-Лайт" возникает у пациентов, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию. Результаты исследования ученые опубликовали на medRxiv, сообщает ТАСС.

Наблюдения показывают, что повторная вакцинация увеличивает нейтрализующую активность антител к дельта-варианту SARS-CoV-2 у всех категорий пациентов. Особенно сильно это проявляется среди тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. При этом концентрация антител в крови таких пациентов начала расти уже на седьмой день после введения вакцины, тогда как у неболевших пациентов это происходило только через три недели", - пишут ученые.

Из-за возникновения дельта-варианта коронавируса нового типа стали появляться опасения относительно новых разновидностей вируса, которые оказались бы стойки к действию вакцин и антител переболевших. Подобные соображения заставили власти многих стран мира задуматься о ревакцинации населения. Однако ее эффективность еще предстоит оценить.

Российские медики под руководством главного врача Государственной клинической больницы им. Давыдовского (Москва) Елены Васильевой провели такое исследование для вакцины "Спутник-Лайт", которую в России используют для первичной и повторной вакцинации.

В эксперименте приняли участие 84 добровольца, которые ранее не получали ни одну из прививок, применяемых для защиты от коронавирусной инфекции. Половина из них уже переболела COVID-19 в явной или бессимптомной форме, в результате чего в их организме появились антитела к SARS-CoV-2.

Ученые воспользовались этим, чтобы оценить, насколько эффективен "Спутник-Лайт" для повторной вакцинации. Для этого медики привили всех участников эксперимента и в течение трех недель после вакцинации периодически собирали образцы крови, оценивая концентрацию антител и их активность при взаимодействиях с частицами альфа- и дельта-вариантов SARS-CoV-2.

Анализ показал, что после вакцинации антитела к коронавирусу появились практически у всех представителей обеих групп. При этом быстрее и сильнее "Спутник-Лайт" действовал на переболевших. В частности, пик концентрации антител в их организме зафиксировали уже через неделю после прививки. Их активность против дельта-варианта была заметно выше, чем у неболевших пациентов.

Все это, как считают Васильева и ее коллеги, говорит, что "Спутник-Лайт" можно применять как для первичной, так и повторной вакцинации. При ревакцинации препарат защищает пациентов от альфа- и дельта-вариантов SARS-CoV-2 особенно эффективно.-0-