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27 мая 2021, 10:13

Ученые из Германии установили связь между вакциной AstraZeneca и тромбами

Фото Reuters
Фото Reuters
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27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из университета Гете во Франкфурте заявили, что установили причину редких случаев образования тромбов у пациентов, получивших инъекции вакцины от коронавируса производства компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание Financial Times.

По словам профессора Рольфа Маршалека, возглавляющего группу исследователей, тромбоз связан с аденовирусными векторами, которые обе вакцины используют для доставки спайкового белка вируса SARS-CoV-2 в организм человека.

По версии исследователя, спайковый белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, где коронавирус обычно производит белки, а в ядро. После чего части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Вместо этого мутантные версии белка вызывают тромбоз примерно у одного из 100 тыс. человек. Рольф Маршалек отметил, что другие вакцины, которые созданы на основе РНК, доставляют генетический материал спайкового белка в клеточную жидкость, а не в ядро. Именно это помогает избежать редкой, но опасной побочной реакции.

Рольф Маршалек убежден, что разработчики вакцин от коронавируса могут изменить секвенирование спайкового белка и таким образом предотвратить его расщепление. Маршалек также рассказал, что представители Johnson&Johnson уже связались с его лабораторией, чтобы получить рекомендации по адаптации своей вакцины. По словам профессора, спайковый белок в препарате менее подвержен сращиванию, чем белок из вакцины AstraZeneca. Из-за этого только у восьми из 7,4 млн человек, которые получили инъекцию препарата Johnson&Johnson, были выявлены случаи тромбоза.

Как отметило издание Financial Times, многие исследователи заявили, что версия Рольфа Маршалека является лишь одной из многих гипотез связи вакцин и образования тромбов, которую необходимо подтвердить экспериментальными данными.-0-

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