Ученые назвали факторы, влияющие на тяжесть протекания COVID-19

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пациенты с хроническими заболеваниями легких наиболее подвержены тяжелому течению COVID-19. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Nature Communications.

Известно, что COVID-19 может протекать как бессимптомно, так и приводить к летальным исходам. Ученые попытались выяснить, что влияет на тяжесть протекания заболевания. Для этого они проанализировали генетический код 611 398 клеток, взятых у здоровых людей и страдающих хроническими заболеваниями.

В результате ученые выяснили, что клетки людей с хроническими заболеваниями легких более подвержены заражению SARS-CoV-2, что в свою очередь является причиной более тяжелого течения болезни и большей вероятности смерти.

К дополнительным факторам риска тяжелого протекания COVID-19 ученые также относят пожилой возраст, гипертонию, диабет, ожирение, курение. Тяжелым формам коронавируса в большей мере подвержены мужчины.-0-