Ученые объяснили, почему вакцина AstraZeneca в некоторых случаях приводит к тромбам

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Германии проследили за формированием тромбов в организме мышей после инъекций вакцины компании AstraZeneca и обнаружили, что тромбы возникают только при прямом введении препарата в вены и другие кровеносные сосуды. Результаты опытов ученых были опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv, сообщает ТАСС.

"Наши эксперименты показывают, что случайное попадание препарата в вену может быть одним из основных механизмов развития тромбов после вакцинации. Соответственно, безопасные внутримышечные инъекции с предварительным отсосом жидкости могут выступать в качестве эффективной защитной меры при введении аденовирусных вакцин в организм пациента", - пишут исследователи.

В начале апреля появились сообщения об образовании тромбов в венах у некоторых пациентов, привитых вакцинами британско-шведской компании AstraZeneca, а позднее - американской Johnson & Johnson. Вакцинация первым препаратом приостанавливалась в ряде стран мира, позднее регулятор ЕС внес появление тромбов в число редких побочных явлений.

После этого ученые приступили к поиску и изучению побочных эффектов, связанных с вакциной AstraZeneca, а также изучили возможные механизмы их развития. Группа немецких и итальянских медиков под руководством Лео Николаи, научного сотрудника Мюнхенского университета (Германия), нашла возможное объяснение тому, как возникают тромбы в организме пациентов, получивших вакцину AstraZeneca.

Как пишут авторы, идея провести это исследование появилась у них после того, как в клинику Мюнхенского университета обратился за помощью 27-летний молодой человек, страдавший от необъяснимых головных болей на протяжении 10 дней после введения вакцины AstraZeneca. Ученые получили снимки его головы при помощи компьютерного томографа и обнаружили, что в одной из крупных вен его мозга присутствовал тромб.

Растворив тромб при помощи лекарств, ученые детально изучили состояние здоровья пациента в надежде на то, что им удастся раскрыть причину возникновения тромба. Лео Николаи и его коллеги не смогли найти свидетельств того, что тромб возник в результате некой формы аутоиммунной реакции, спровоцированной вакциной. Это натолкнуло ученых на мысль, что частицы аденовирусов могут сами по себе взаимодействовать с тромбоцитами и заставлять их образовать тромбы.

Руководствуясь этой идеей, биологи проследили за тем, как организм нескольких десятков мышей реагировал на введение прививки AstraZeneca в их мышечную ткань, как это обычно происходит при вакцинации, а также при ее попадании в различные кровеносные сосуды, где частицы аденовирусов могут беспрепятственно взаимодействовать с клетками крови.

Как показали эти опыты, частицы аденовирусов действительно могли соединяться с тромбоцитами, что приводило к их активации и провоцировало спонтанное образование небольших тромбов в венах и других кровеносных сосудах мышей. Эта реакция резко усиливалась в тех случаях, когда иммунная система успевала обнаружить аденовирусы, прикрепленные к поверхности тромбоцитов, и начинала вырабатывать антитела к ним. Аналогичных результатов ученые добились, экспериментируя с культурами человеческих кровяных клеток.

По этой причине ученые предполагают, что значительная часть тромбов, возникших у реципиентов вакцины AstraZeneca, могла быть спровоцирована случайным попаданием частиц аденовируса в кровоток после неудачных инъекций. Полученная информация, считают ученые, может помочь значительно снизить риски образования тромбов.-0-