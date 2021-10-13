Ученые определили возраст древних следов человека, найденных на Крите

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человеческие следы были обнаружены на острове Крит международной командой ученых еще в 2002 году, однако только сейчас специалистам удалось определить возраст находки, сообщает журнал Scientific Reports.

Изначально исследователи полагали, что отпечатки ног принадлежат одному из далеких предков современного человека. Проведенный недавно анализ подтвердил это и показал, что возраст следов - 6 млн лет. Они оказались старше примерно на 350 тыс лет, чем считалось до этого. Таким образом, найденные на Крите отпечатки ног человека можно назвать древнейшими в своем роде.

Всего в осадочной породе на западе острова был обнаружен 51 след. Они были оставлены за 2,5 млн лет до рождения самого известного официально признанного предка человека "Люси".-0-