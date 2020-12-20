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20 декабря 2020, 09:48

Ученые предложили объяснение случаев повторного диагностирования COVID-19

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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ученых объяснила случаи ошибочного повторного диагностирования заражения COVID-19 у пациентов тем, что генетический материал коронавируса, предположительно, частично встраивается в хромосомы клеток человека. Статью об исследовании, опубликованную в научном журнале Science, приводит ТАСС.

Специалисты из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета искали ответ, почему у людей, выздоровевших после инфицирования новым коронавирусом, порой новые тесты дают положительный результат, хотя в действительности они уже не заражены. Ученые предположили в том числе такой вариант объяснения: часть генетического кода вируса интегрируется в хромосомы в клетках человека - такое бывает с другими вирусами. "Все вирусы внедряют свой генетический материал в клетку, которую они заражают, но обычно он остается отдельно от ДНК клетки", - отмечено в статье Science.

В материале также говорится, что ученые частично воссоздали такое проникновение генетического материала коронавируса в хромосому клетки человека в лабораторных условиях. "Авторы подчеркивают, что полученные ими результаты не означают, что SARS-CoV-2 перманентно остается на генетическом уровне в человеческих клетках, чтобы постоянно воспроизводиться, как делает ВИЧ", - уточняет издание.

Опрошенные журналистами ученые отнеслись к этим исследованиям неоднозначно. Некоторые из них посчитали, что указанные выводы не являются в достаточной степени обоснованными.-0-

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