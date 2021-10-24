Ученые воссоздали термоядерную реакцию внутри сверхновой звезды

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из британского Университета Суррея смогли воспроизвести реакции, которые происходят во время вспышки сверхновой звезды. Такую информацию сообщает "МИР24".

Целью специалистов было изучение р-процессов, во время которых образуются р-ядра, обогащенные протонами. Как это происходит, до сих пор до конца не было изучено. Считается, что процесс захвата протона начинается, когда наступает коллапс ядра звезды, которая в несколько раз больше Солнца.

Ученые смогли воссоздать этот процесс в лаборатории. В основе эксперимента лежало ускорение пучка радиоактивных изотопов.

Исследователи выяснили, что во время гамма-процесса происходит увеличение производства специфического р-ядра – стронция-84. Это, возможно, и объясняет тот факт, что в некоторых найденных метеоритах много этого элемента.-0-