Ученый из Оксфорда выдвинул новую теорию происхождения коронавируса

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудник Центра доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон считает, что до начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 находился в спящем состоянии, сообщает РБК.

"Я думаю, что вирус уже был здесь. Говоря "здесь", я имею в виду "повсюду". Вероятно, мы наблюдаем спящий вирус, который активировался под воздействием природных условий", - пояснил исследователь.

Джефферсон добавил, что объяснением этому может быть тот факт, что вирусы не приходят откуда-либо и никуда не уходят. Провоцировать их активность, по предположению ученого, кроме природных условий может скученность населения.

В мае BBC сообщила, что пациент, у которого в декабре 2019 года диагностировали грипп, был заражен новым коронавирусом. ВОЗ допускала, что первые случаи заражения в мире могли произойти еще в начале декабря прошлого года.-0-