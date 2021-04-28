Учеными найден способ моментального уничтожения коронавируса

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда исследователей Техасского университета A&M (США) обнаружила способ, как убить коронавирус практически за секунду. Результаты исследования опубликовал журнал Biotechnology and Bioengineering, сообщает "МИР 24".

Исследователи использовали для нейтрализации вируса высокую температуру. Такой способ открывает широкие возможности для предотвращения распространения и передачи патогена на большое расстояние.

До этого на COVID-19 для его нейтрализации воздействовали теплом от одной до 20 минут. Техасские ученые сконструировали новую установку, представляющую собой отрезок трубы из нержавеющей стали, через которую проходит содержащий коронавирус раствор. Затем саму трубу нагревают до высокой температуры, однако вирус испытывает тепловое воздействие лишь в течение нескольких секунд.

Таким образом удалось установить, что нейтрализовать патоген можно за существенно меньшее время, чем считали ранее. При нагревании раствора до температуры около 72 градусов в течение примерно полсекунды титр вируса снижается в 100 тыс. раз, что достаточно для его нейтрализации и предотвращения передачи человеку. Подобный метод может найти применение в существующих системах кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления, отмечают разработчики.-0-