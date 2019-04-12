Угроза цунами объявлена после землетрясения в Индонезии

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Индонезии предупредили об угрозе цунами после мощного землетрясения возле острова Сулавеси, сообщает местный новостной портал
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр информировал, что в 508 км от индонезийского города Макассар произошло
Подземные толчки ощущали во всех регионах страны. Информация о разрушениях пока не поступала.-0-
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