Угрожавшего учителям мужчину задержали у школы под Парижем

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около школы Жан-Жореса в коммуне Атис-Монс под Парижем был задержан мужчина, который несколько дней выкрикивал учителям угрозы с религиозным подтекстом, сообщает газета Le Parisien.

Жалоба от учительницы поступила в местное отделение полиции вечером 2 ноября. Тогда преподаватель впервые услышала угрозы от неизвестного "расплатиться с учителями за все". В полиции серьезно отнеслись к этому, учитывая совершенное радикальным исламистом 16 октября убийство школьного учителя из Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин).

Утром 3 ноября несколько полицейских обеспечивали безопасность на территории школы. Как только подозрительный мужчина появился у здания, его задержали. По сведениям очевидцев, тот вновь угрожал одной из учительниц.

Как сообщают в полиции, ведется следствие.

В школе Жан-Жореса обучаются около 480 ребят, работают 20 преподавателей.-0-