Украина с первых чисел января введет жесткий карантин

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жесткий карантин в Украине введут с первых чисел января. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов, сообщает РБК-Украина.

Жесткие ограничения будут введены на три недели. По словам Максима Степанова, этие меры позволят подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины.

Ранее сообщалось, что усиленный карантин в Украине может быть введен с 2 по 23 января. При этом о тотальном локдауне речь не идет.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 15 131 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в стране заболел уже 787 891 человек, умерли 13 195, выздоровели 397 809. Активными больными остаются 390 082 пациента.-0-