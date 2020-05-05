Украина утвердила состав делегации для участия в контактной группе в Минске

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ он подписал 5 мая, передает информагентство УНН.

"Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма, который обеспечивает преемственность и незыблемость украинских позиций", - говорится в сообщении.

В состав делегации также вошли вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации); глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации); заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам); глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин (представитель в рабочей подгруппе по политическим вопросам); заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель в рабочей подгруппе по вопросам безопасности); глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова (представитель в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

"Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников. На Министерство иностранных дел возлагается организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ", - отметили в пресс-службе офиса президента Украины.

Руководитель офиса президента Андрей Ермак, который модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ, отметил, что этот указ дополнительно регламентирует состав делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена. "Процесс урегулирования ситуации на Донбассе сложный, а потому должен продолжаться непрерывно. Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, потому что нам нужны существенные сдвиги в целом ряде проблем. Нужны более четкие определения спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций", - заявил Андрей Ермак.-0-