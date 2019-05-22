Украина выходит еще из трех договоров СНГ

22 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Кабинет министров Украины принял проект постановления о выходе Украины из трех отдельных договоров, заключенных в СНГ. Такое решение принято на заседании правительства 22 мая.

В пояснительной записке сказано, что целью этого решения является прекращение для Украины действия протокола об унификации подхода и заключения соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, совершенного в мае 1992 года в Ташкенте (Узбекистан); соглашения между государствами СНГ о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере, заключенного в июне 1999 года в Минске; соглашения о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями, заключенного в июне 2005 года в Тбилиси (Грузия).

Отмечается, что эти международные договоры потеряли свое практическое значение и не применяются в связи с тем, что в сфере соблюдения налогового законодательства действуют международные межправительственные договоры об избежании двойного налогообложения с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном.-0-