Украина вышла из четырех авиационных соглашений СНГ

19 августа, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Кабинет министров Украины принял решение о выходе еще из четырех международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

"Наше правительство продолжает политику выхода из разного рода соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ, поэтому сегодня мы денонсируем, то есть фактически расторгаем, договор о радионавигационном обеспечении и соглашения, касающиеся гражданской авиации", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Украина денонсировала соглашение о дальнем радионавигационном обеспечении в Содружестве Независимых Государств и соглашение о практическом использовании положений статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации. Также Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации и соглашения о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.

Как сообщает УНН, ранее Кабинет министров Украины поддержал очередные решения по выходу страны еще из двух структур Содружества Независимых Государств. В частности, правительство поддержало выход Украины из соглашения между правительствами СНГ о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств - участников СНГ. Также одобрен проект указа президента Украины о выходе Украины из Совета командующих Пограничными войсками.-0-