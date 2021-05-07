Украина заявила об окончании третьей волны COVID-19

7 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна вышла из третьей волны пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности", - написал глава Минздрава.

Степанов отметил, что третья волна коронавирусной инфекции унесла больше жизней по сравнению с двумя первыми. Пиковый период пришелся на конец марта - начало апреля. В это время в больницах были 44 тыс. пациентов, нуждающихся в кислородной терапии.

"Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать соблюдать противоэпидемические правила на выходных", - добавил Степанов.

Как сообщалось, в Украине за прошлые сутки зарегистрировали 8529 случаев заражения коронавирусом, 379 человек умерли от осложнений.

По данным университета Хопкинса, c начала пандемии в Украине зарегистрировано 2 160 809 случаев заражения COVID-19, умерли - 47 717 человек.-0-