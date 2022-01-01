Украина закрыла свои порты для российских судов

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет доступа грузовых судов России к внутренним водам Украины вступил в силу. Соответствующая норма закона "О внутреннем водном транспорте", принятого Верховной радой 3 декабря 2020 года, начала действовать сегодня, информирует ТАСС.

"Перевозки в каботажных рейсах между речными портами для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора (таковым на Украине считают Россию - прим. ТАСС), судов, владельцами которых являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом", - отмечается в документе.

Кроме того, регулируются отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины, нормируются вопросы имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.

К внутренним речным водным путям Украины относятся реки Днестр, Дунай, Днепр и др.

В офисе президента Владимира Зеленского утверждали, что закон будет способствовать созданию в стране конкурентного рынка речных перевозок грузов. По подсчетам Министерства инфраструктуры, это позволит увеличить грузопоток до 30 млн т в год и создать экономический эффект для государства в объеме 13-16 млрд гривен ежегодно.-0-