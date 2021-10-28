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28 октября 2021, 11:23

Украинский депутат: нехватка медицинского кислорода в больницах достигла критического уровня

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
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28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Украины должно определить обеспечение больниц медицинским кислородом своей первоочередной и неотложной задачей. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Татьяна Плачкова, сообщается на официальном сайте партии.

Депутат подчеркнула, что нехватка медицинского кислорода достигла критического уровня. "Сложилась патовая ситуация с кислородом для больных коронавирусом. Его критически не хватает. И что поразительно, еще в пятницу в парламенте министр здравоохранения заверял, что кислородной терапией будут обеспечены все пациенты в больницах, что к плановому закрытию заводов - производителей медицинского кислорода правительство готовилось и нашло им замену на этот период. Но как всегда, в реальности все выглядит иначе", - отметила политик.

Татьяна Плачкова привела несколько фактов, подтверждающих актуальность этой проблемы.

В частности, в Одессе 26 октября без кислорода остался областной центр социально значимых болезней. До утра в авральном режиме пациентов перевозили в другой стационар. Из обещанных 20 т кислорода привезли шесть, и перебои длятся уже несколько недель. Единственное спасение - больницы с кислородными станциями, но и они не выдерживают. Проблема с медицинским кислородом есть по всей области.

25 октября тревогу били врачи Чернигова, где в одной из городских больниц кислорода оставалось на несколько часов. А уже 27 октября об угрозе нехватки кислорода из-за огромного количества госпитализированных и нехватке специально оборудованных коек заговорили в Киеве.

"Так, может быть, на проблему все-таки обратит внимание правительство, активно информирующее сегодня о большой приватизации и успехах в большом строительстве. Может быть, Кабмин определит задачу с обеспечением больниц страны медицинским кислородом как первоочередную и неотложную, когда от этого зависят жизни значительного количества больных. И делать это нужно немедленно, потому что времени у задыхающихся людей просто нет", - резюмировала Татьяна Плачкова.

О сложной ситуации в здравоохранении Украины говорят и другие депутаты Верховной рады. Так, депутат Анатолий Бурмич заявил, что украинская власть практически ничего не делает для борьбы с пандемией. "Это уже не первая и не вторая волна. Поэтому можно было к третьей волне вынести определенные уроки. Я не хочу повторяться относительно проколов власти во время двух предыдущих волн: ковидного фонда, разбазаренных медицинских масок, катастрофической нехватки койко-мест, аппаратов ИВЛ и т.д. Мы знаем, что штаб по борьбе с COVID-19 возглавляет президент. И что мы имеем на сегодня? Второе место в Европе по заболеваемости и смертности от коронавируса. К тому же нам уже закрывают въезды в некоторые страны из-за высокого уровня опасности", - отметил Анатолий Бурмич в эфире телеканала Live.

По словам нардепа, ситуация критическая: медицинского персонала не хватает, люди массово увольняются, так как им не платят зарплаты. "Власть что-то делает, но этого абсолютно недостаточно. Как пример - закон о том, что больницы должны оборудовать. И деньги были выделены, но кто проследил, чтобы это было сделано вовремя и без разворовываний? Зачем тогда штаб? Зачем сегодня нам разбираться, что три завода по изготовлению кислорода остановились на профилактический ремонт? Разве об этом стало известно только сегодня? Об этом знали еще несколько месяцев назад. Где наши правоохранительные органы? Где наш Минздрав? Где наш штаб по борьбе с коронавирусом?! Разве мы не знаем, что нужно делать? Где наказание ответственных? Или это делается специально, чтобы мы болели? Чтобы сидели дома и не выходили на протесты? Иначе где отчеты о потраченных средствах?" - задается вопросом Анатолий Бурмич.

Депутат призвал власть и штаб, который, он надеется, существует не только на бумаге, подойти ответственно к этому делу и отчитываться за все потраченные средства.-0-

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