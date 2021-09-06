Умер актер Жан-Поль Бельмондо

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщает газета Le Progrеs.

О смерти актера сообщил его адвокат.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен.

Всемирную известность актеру принесла роль молодого преступника Мишеля Пуакара в фильме "На последнем дыхании" Жан-Люка Годара. Также актер известен своими ролями в таких фильмах, как "Профессионал", "Чочара", "Безумный Пьеро", "Великолепный" и многих других. Всего на счету Бельмондо более 80 ролей. Помимо этого актер исполнил более 30 ролей в театре.

В 1989 году актер был удостоен французской премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". В 2011-м получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, в 2016 году - премию "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф. В 2019 году награжден орденом Почетного легиона.-0-