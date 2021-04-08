Умер американский актер Уолтер Олкевич

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер Уолтер Олкевич, исполнивший несколько ролей в сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 72 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление его сына сценариста Зака Олкевича.

По его словам, актер умер утром 6 апреля в своем доме в Лос-Анджелесе. В течение последних 20 лет Уолтер Олкевич испытывал проблемы со здоровьем и перенес серию операций на колене, в связи с чем сделал перерыв в карьере, потому что был прикован к постели.

Уолтер Олкевич известен широкому зрителю по телесериалу Дэвида Линча "Твин Пикс". Он дебютировал в небольшом эпизоде в фильме Стивена Спилберга "Тысяча девятьсот сорок первый" ("1941", 1979), позже снимался во множестве сериалов и фильмов, в числе которых "Коротышка из Майами" (1997), "Стюарт спасает свою семью" (1995) и другие.-0-