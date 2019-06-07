Умер американский певец и композитор Доктор Джон

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певец и композитор Доктор Джон (настоящее имя Малкольм Джон Ребеннэк) умер в возрасте 77 лет после сердечного приступа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице музыканта в Facebook.
"6 июня 2019 года легендарный музыкант Малколм Джон Ребеннэк-младший, известный под профессиональным псевдонимом Доктор Джон, умер от сердечного приступа. Член Зала славы рок-н-ролла, шестикратный обладатель музыкальной премии Grammy, автор песен, композитор, продюсер и исполнитель создал уникальный музыкальный стиль, проникнутый духом его родного города Новый Орлеан", - говорится в сообщении.
Дата и место похорон будут объявлены позже.
Доктор Джон являлся ярким представителем джаза, блюза, психоделического рока и рок-н-ролла. Он стал известен благодаря самобытной смеси новоорлеанского блюза с психоделическим роком. Музыкант записал более 20 альбомов и завоевал шесть премий Grammy. В марте 2011 года его имя было внесено в Зал славы рок-н-ролла.-0-
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