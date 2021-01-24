Умер американский сценарист Уолтер Бернстайн

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский кино- и телесценарист, номинант на премии "Оскар" и Emmy Уолтер Бернстайн умер 23 января на 102-м году жизни. Такую информацию опубликовала телекомпания CNN со ссылкой на вдову Глорию Лумис, сообщает ТАСС.

По словам Глории Лумис, причиной смерти стала пневмония.

В 1950 году Уолтера Бернстайна за поддержку коммунизма включили в черный список Голливуда. После этого он некоторое время подписывал свои произведения различными псевдонимами. В 1976 году вышел фильм "Подставное лицо" режиссера Мартина Ритта по основанному на личном опыте сценарию Бернстайна. Картина удостоилась номинации на премию "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий". На премию Emmy был номинирован сценарий к телефильму "Дети мисс Эверс" (1997).-0-