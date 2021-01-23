Умер американский тележурналист Ларри Кинг

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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лос-Анджелесе умер известный американский тележурналист Ларри Кинг, которому было 87 лет, сообщает ТАСС.
За долгую профессиональную карьеру Ларри Кинг провел более 50 тыс. интервью со многими известными людьми - политиками, спортсменами, звездами шоу-бизнеса. Среди его собеседников были все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, британский премьер-министр Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсон, Стиви Уандер, Пол Маккартни и многие другие мировые знаменитости. Он является лауреатом престижных премий "Эмми", Пибоди и Cable ACE.
В начале января Ларри Кинг был госпитализирован с положительным результатом теста на коронавирус.-0-