Умер актер Андрей Мягков

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет, сообщает ТАСС.

"Андрей Васильевич умер", - сказали в пресс-службе МХТ им.Чехова, где служил актер. В театре добавили, что дата и время прощания будут известны позднее.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. В 1965-1977 годах служил в московском театре "Современник". С 1977 года был актером Московского художественного театра (МХТ) им.А.П.Чехова. В 1989 году поставил на малой сцене МХТ спектакль "Спокойной ночи, мама" по драме Марши Норман, в 2002 году - "Ретро" по пьесе Александра Галина.

Он широко известен в качестве киноактера. Дебютной для него стала роль стоматолога Сергея Чеснокова в комедии Элема Климова "Похождения зубного врача" (1965). Среди наиболее известных работ - Алеша Карамазов в экранизации романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы" (1969, режиссер Иван Пырьев), врач Евгений Лукашин в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975, Эльдар Рязанов), сотрудник статистического бюро Анатолий Новосельцев в комедии "Служебный роман" (1977, Эльдар Рязанов), следователь Станислав Тихонов в детективе "Гонки по вертикали" по повести Аркадия и Георгия Вайнеров (1982, Александр Муратов), Юлий Капитонович Карандышев в мелодраме "Жестокий романс" по пьесе Александра Островского "Бесприданница" (1984, Эльдар Рязанов), председатель КГБ Владимир Крючков в драматическом сериале Евгения Герасимова "Туман рассеивается" (2008). В общей сложности Андрей Мягков снялся в более чем сорока фильмах и сериалах.

Андрей Васильевич в 1986 году был удостоен звания народного артиста РСФСР. Награжден орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2019, 2003) и Дружбы (2013). Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых.

Автор романов "Сивый мерин" (2007), "Скрипка Страдивари, или Возвращение сивого мерина" (2011) и "Осторожно, стекло! Сивый мерин. Начало" (2012).

Жизни и творчеству актера посвящены документальные фильмы "Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы..." и "Другой Андрей Мягков".-0-

Кадр из фильма "Похождения зубного врача" (1965 год)

Кадр из фильма "Надежда" (1972 год)

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год)

Кадр из фильма "Служебный роман" (1977 год)

Кадр из фильма "Жестокий романс" (1984 год)