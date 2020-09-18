Умер автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский писатель, автор романа "Форрест Гамп" Уинстон Грум умер в возрасте 77 лет. Такую информацию разместила на своей странице в Facebook Кэрин Уилсон - мэр города Фэрхоп (штат Алабама), где проживал Грум, сообщает ТАСС.

"С огромной грустью сообщаю новость о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял культового автора", - говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

"Форрест Гамп" - самое известное произведение писателя. В 1994 году по роману был снят одноименный фильм с Томом Хэнксом в главной роли. Картина получила шесть премий "Оскар", три премии "Золотой глобус" и множество других наград. В 1995 году Грум издал продолжение книги - "Гамп и компания".-0-