Умер дважды чемпион Европы по боксу Евгений Горстков

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратный чемпион Европы по боксу Евгений Горстков умер на 71-м году жизни. Об этом сообщила Федерация бокса России.

Причина смерти спортсмена пока не названа.

Горстков провел на ринге 228 боев, был одним из трех советских боксеров, которые в 1978 году в Москве проводили показательные бои с чемпионом мира среди профессионалов Мохаммедом Али. Спортсмен стал первым обладателем "хрустальной перчатки" — спецприза для сильнейшего боксера-тяжеловеса, утвержденного изданием «Неделя». Всего у него пять таких трофеев.

После завершения карьеры Горстков был тренером и арбитром. В его родном Орске (Оренбургская область) с 1985 года проводится Кубок на приз Евгения Горсткова.-0-