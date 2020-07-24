Умер экс-президент Танзании Бенджамин Мкапа

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-президент Танзании Бенджамин Мкапа скончался утром 24 июля на 82-м году жизни, сообщает Reuters .

"Я огорчен из-за смерти Бенджамина Мкапы. Я буду помнить его любовь к стране, тяжелый труд и усилия по созданию экономики. Нация потеряла сильную личность", - заявил нынешний президент Танзании Джон Магуфули.

Известно, что Бенджамин Мкапа умер в больнице в Дар-эс-Саламе. Причина смерти пока не называется.

Он был третьим президентом Танзании после обретения страной независимости, руководил государством в период с 1995 по 2005 год. После занимался дипломатической деятельностью, добивался прекращения конфликтов в Восточной Африке.

Бенджамин Мкапа родился на юге Танзании, окончил Университет Макерере в Уганде, изучал международные отношения в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Был журналистом, занимал должность министра иностранных дел, состоял в правящей партии Танзании.

В связи со смертью Бенджамина Мкапы в стране объявлен 7-дневный траур.-0-