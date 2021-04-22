Умер фронтмен Bay City Rollers Лес Маккьюэн

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 66-м году жизни умер фронтмен шотландской поп-группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн, сообщает МИР 24 со ссылкой на издание The Sun.

Друзья музыканта сообщили, что смерть наступила внезапно. Маккьюэн умер у себя дома в Лондоне. Причина смерти пока не разглашается.

Для бывшего менеджера артиста Джона Маклафлана новость о смерти стала полной неожиданностью. Он общался с Маккьюэном на прошлой неделе, тот чувствовал себя отлично и на здоровье не жаловался. Маклафлан назвал фронтмена коллектива одним из тех немногих людей в музыкальной индустрии, кто по-настоящему отличался преданностью делу и трудоголизмом.

Поп-группа The Bay City Rollers образовалась в 1969 году. Успех к ней пришел в середине 70-х. За все время существования коллектив выпустил свыше 10 альбомов. Лес Маккьюэн был частью команды в период с 1973 по 1978 год. А через три года группа объявила о своем распаде.