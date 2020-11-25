Умер футболист Диего Марадона

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Clarin.

Отмечается, что сегодня у Диего Марадоны остановилось сердце.

Его положили в больницу в городе Ла-Плата 2 ноября. Как заявил ранее его врач Леопольдо Луке, госпитализация не была срочной, аргентинец сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день Диего Марадону перевезли в другую больницу, где ему была успешно проведена операция, однако выписка была отложена из-за проявившегося абстинентного синдрома. 12 ноября его выписали из больницы.-0-

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