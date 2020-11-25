В Аргентине объявили трехдневный траур в связи со смертью Марадоны

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Аргентины объявили трехдневный траур в связи со смертью бывшего игрока сборной страны по футболу Диего Марадоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента страны.

"В связи с кончиной Диего Армандо Марадоны президент объявит трехдневный национальный траур начиная с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

Диего Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата 2 ноября. Как заявил ранее его врач Леопольдо Луке, госпитализация не была срочной, аргентинец сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день Диего Марадону перевезли в другую больницу, где ему была успешно проведена операция, однако выписка была отложена из-за проявившегося абстинентного синдрома. 12 ноября его выписали из больницы. 25 ноября у него остановилось сердце.-0-