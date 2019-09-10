Умер известный фотограф Роберт Франк

Роберт Франк. Фото The New York Times
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский и швейцарский фотограф Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет, сообщает американская газета
Роберт Франк считается одним из самых влиятельных фотографов XX века, чей выразительный стиль изменил документальную фотографию. Стал известен благодаря новаторской книге "Американцы" с предисловием Джека Керуака, которая является масштабной фотографической панорамой американской жизни. В ней представлены черно-белые фотоснимки, сделанные в середине 1950-х годов после большого путешествия автора по Америке.
Роберт Франк активно сотрудничал с известными журналами Harper's Bazaar, Life, Vogue. Был режиссером фильмов "Я и мой брат", "Сахарная гора" и других.-0-