Умер кантри-исполнитель Чарли Дэниелс

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский кантри-исполнитель Чарли Дэниелс умер 6 июня в США на 84-м году жизни. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на представителя музыканта. Дэниелс скончался в больнице в результате инсульта.

Дэниелс начал свою музыкальную карьеру в 1964 году, став соавтором композиции It Hurts Me, которую впоследствии записал Элвис Пресли. Он участвовал в музыкальном оформлении трех альбомов Боба Дилана, а в 1971 году записал свой первый сольный альбом Charlie Daniels. Два года спустя его композиция Uneasy Rider заняла девятую строчку в чарте журнала Billboard, а в 1979 году его альбом The Devil Went to Georgia был отмечен премией "Грэмми".

В 1999 году его имя было включено в список Зала славы кантри-музыки штата Северная Каролина.-0-