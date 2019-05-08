Умер композитор Евгений Крылатов

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 86-м году жизни умер композитор, народный артист России, автор музыки к известным фильмам и мультфильмам Евгений Крылатов, сообщает ТАСС.

О случившемся рассказала дочь композитора Мария Крылатова. "Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония", - приводит ее слова информационное агентство.

Евгений Крылатов - автор музыки к фильмам "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох уж эта Настя", мультфильмам "Умка", "Каникулы в Простоквашино", "Дед Мороз и лето" и др. Он являлся членом Союза композиторов России и Союза кинематографистов РФ, лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1982), премии Ленинского комсомола (1984), премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2014 год.

Жизни и творчеству композитора посвящен документальный фильм "Евгений Крылатов. Саундтрек эпохи". В 2018 году его имя присвоено детской музыкальной школе №2 города Перми.-0-