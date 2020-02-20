Умер Ларри Теслер, создатель функций "копировать" и "вставить"

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел функции для компьютера "вырезать", "копировать" и "вставить", скончался в возрасте 74 лет, сообщает издание Forbes.

"Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался", - сообщается в Twitter-аккаунте компании Xerox.

Причина смерти не уточняется.

Ларри Теслер окончил Стэнфордский университет в 1965 году, получив ученую степень по математике. Карьеру он начал в научно-исследовательском центре Xerox PARC, где участвовал в разработке функций копирования и вставки. Кроме того, в это время в центре были разработаны графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь.

В 1980 году Ларри Теслер начал сотрудничать с компанией Apple, где принимал участие в разработке многих продуктов, в том числе карманного персонального компьютера MessagePad и персонального компьютера Lisa - предшественника Macintosh. После ухода из Apple ученый сотрудничал с несколькими корпорациями, работающими в сфере технологий, включая Amazon и Yahoo!.-0-