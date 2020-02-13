Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 13 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:25 Два автобуса столкнулись на пр.Машерова в Минске Происшествия
12:18 Ляшенко ориентирует "Беллесбумпром" на более активный выпуск импортозамещающей продукции Экономика
12:13 Заявление для СМИ относительно истории с бэкдором в The Wall Street Journal Технологии
12:13 Металлурги пяти стран ознакомятся с опытом работы БМЗ Экономика
12:07 Археологи раскопали окаменелости черепахи размером с автомобиль Калейдоскоп
12:00 В начале следующей недели в Беларуси будет не по-зимнему тепло Общество
11:53 Белорусская техника, мелиоративные работы, тепличные комплексы - в чем заинтересован Хабаровский край Экономика
11:48 Решение по вхождению ЕБРР в капитал Белинвестбанка должно быть принято весной - Госкомимущество Экономика
11:44 Потребление природного газа в Беларуси снизилось в 2019 году Экономика
11:42 До +5°С ожидается в Беларуси 14 февраля Общество
11:39 Мицкевич: сотрудничество Беларуси и Швейцарии имеет большой потенциал Политика
11:36 Надо защищать свое место в окружении сильных стран - Кассис отметил схожесть Беларуси и Швейцарии Политика
11:32 Госкомимущество: готовится проект указа о продаже госдоли Приорбанка на аукционе Экономика
11:31 Три золота "Продэкспо-2020" – у Минского завода виноградных вин Экономика
11:18 Житель Брестской области спрятал в тайниках автомобиля косметические препараты на Br6 тыс. Происшествия
11:14 Легковушка сбила подростка на пешеходном переходе в Минске Происшествия
10:57 Победа жизни над мусором: художница создает "экосистемы" из пластиковых отходов Калейдоскоп
10:57 Физический и энергетический пуск, интеграция БелАЭС в энергосистему - Минэнерго о планах на 2020 год Экономика
10:54 Вокруг планеты: Старейший в мире карнавал проходит в Венеции Калейдоскоп
10:53 В ДТП под Псковом пострадал гражданин Беларуси - посольство Происшествия
10:50 В Березе водитель легковушки сбил подростка и скрылся Происшествия
10:46 В Гродненской области на приобретение музыкальных инструментов в прошлом году направили около Br400 тыс. Регионы
10:44 Гродненская область в 2019 году увеличила экспорт товаров на 11% Регионы
10:44 Живущие и работающие в Беларуси швейцарцы высоко оценивают развитие и динамику в стране - Кассис Политика
10:42 Три легковушки столкнулись на пр.Машерова в Минске Происшествия
10:38 Лукашенко: готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования Президент
10:35 В Березинском районе мальчик получил серьезные ожоги Происшествия
10:33 Новинки белорусской сельхозтехники представлены на выставке в Татарстане Общество
10:28 Посевные площади всех сельхозкультур в Витебской области увеличат Регионы
10:22 Женщины, изменившие современную науку В мире
Все новости
Все новости
В мире
13 февраля 2020, 09:39

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Алексей Ботян. Фото ТАСС
Алексей Ботян. Фото ТАСС

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России, уроженец Беларуси Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет. Это подтвердили ТАСС в пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР).

Алексей Ботян родился в 1917 году на территории Виленской губернии Российской империи (сейчас Воложинский район Минской области Беларуси) и встретил войну в 1939 году, командуя зенитным орудием в польской армии. В октябре 1939 года получил гражданство СССР. Участвовал в обороне Москвы, с января 1943 года принимал участие в "рельсовой войне" - уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Беларуси, Польши и Чехословакии.

В январе 1945 года "лейтенант Алеша" (так прозвали Алексея Николаевича местные жители) совершил то, что он считал главным достижением своей жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск, затопив и разрушив при этом Краков. Группа Ботяна сумела взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке, сорвав эти планы.

После войны Алексей Николаевич остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала.

10 мая 2007 года полковнику в отставке Алексею Ботяну было присвоено звание Героя России.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Россия смерть известных людей
Новости рубрики В мире
Фото Euronews Женщины, изменившие современную науку
Фото из Twitter В Индонезии произошло извержение самого активного вулкана в стране
Фото Reuters В Китае из-за коронавируса количество международных авиамаршрутов сократилось на 67%
Фото globaltimes.cn В Ухань дополнительно направлено 2,6 тыс. военных медиков
Фото ТАСС Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Псковской области
Фото Reuters Эвакуация пассажиров японского лайнера Diamond Princess может начаться 14 февраля
Главное
Иньяцио Кассис и Александр Лукашенко Лукашенко: готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования
Живущие и работающие в Беларуси швейцарцы высоко оценивают развитие и динамику в стране - Кассис
Физический и энергетический пуск, интеграция БелАЭС в энергосистему - Минэнерго о планах на 2020 год
Три золота "Продэкспо-2020" – у Минского завода виноградных вин
Топ-новости
Лукашенко заслушал доклад Караника по ситуации с коронавирусом
Петришенко о подготовке к Олимпийским играм: даже случайное употребление допинга надо исключить
Новинки белорусской сельхозтехники представлены на выставке в Татарстане
Администрация Президента указывает на недостатки в работе с обращениями граждан на местном уровне
До +5°С ожидается в Беларуси 14 февраля
Сотрудничество в области санитарной охраны территорий стран СНГ обсудят в Минске
Ляшенко ориентирует "Беллесбумпром" на более активный выпуск импортозамещающей продукции
Квартира - с любовью! В столичном комплексе "Минск Мир" - праздничная акция ко Дню Святого Валентина
Откройте сердце любви! В минском ТРЦ "Дана Молл" 14 февраля - День Святого Валентина!
США рассчитывают поставлять газ в Беларусь через Литву
Поддержание ценовой стабильности и защита внутреннего рынка - МАРТ об основных задачах на 2020 год
Делегация Мьянмы ознакомилась с возможностями Беларуси в сфере ПВО
Мингорисполком и облисполкомы 15 февраля проведут прямые телефонные линии
Мнение экспертов: "облачность" будет расти – и бизнесу это на пользу
Российская компания "Газпром нефть" готова обсуждать с Беларусью разные схемы поставок нефти
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.