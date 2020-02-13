Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России, уроженец Беларуси Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет. Это подтвердили ТАСС в пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР).

Алексей Ботян родился в 1917 году на территории Виленской губернии Российской империи (сейчас Воложинский район Минской области Беларуси) и встретил войну в 1939 году, командуя зенитным орудием в польской армии. В октябре 1939 года получил гражданство СССР. Участвовал в обороне Москвы, с января 1943 года принимал участие в "рельсовой войне" - уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Беларуси, Польши и Чехословакии.

В январе 1945 года "лейтенант Алеша" (так прозвали Алексея Николаевича местные жители) совершил то, что он считал главным достижением своей жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск, затопив и разрушив при этом Краков. Группа Ботяна сумела взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке, сорвав эти планы.

После войны Алексей Николаевич остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала.

10 мая 2007 года полковнику в отставке Алексею Ботяну было присвоено звание Героя России.-0-