Умер народный артист России Олег Вавилов

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Олег Вавилов умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Театра Сатиры, где долгие годы служил актер.

"Олег Вавилов скончался. Он давно болел, это никак не связано с коронавирусом", - сказали в пресс-службе.

Актер известен по юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев", роли Антона Чехова в фильме "Я - актриса", съемкам в экранизации романа Айзека Азимова "Конец вечности" и многих других проектах.-0-