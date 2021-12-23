Умер народный артист России Вадим Лобанов

23 декабря, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Народный артист России Вадим Лобанов, сыгравший более 140 ролей в театре и около 70 ролей в кино, умер в возрасте 81 года. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), где актер являлся заведующим кафедрой театрального искусства факультета искусств.

Вадим Лобанов родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. В 1960 году начал свою творческую биографию в Таллине, где работал диктором на телевидении и актером в "Русском драматическом театре". В 1962 году поступил в театральное училище имени М.С.Щепкина. В Москве работал в театре "Скоморох", в Сибири - в Иркутском драматическом театре имени Н.П. Охлопкова и Омском Академическом драматическом театре. Служил в Малом драматическом театре, АБДТ им. М.Горького (ныне БДТ им. Г.А.Товстоногова), в театре-фестивале "Балтийский дом" и ряде других.

Вадим Лобанов сыграл более 140 ролей в театре. Он стал первым в мире исполнителем роли Бусыгина в пьесе А.Вампилова "Старший сын" на сцене Иркутского драматического театра имени Н.П.Охлопкова (1969 год).

В кинобиографии Лобанова - около 70 ролей. Среди фильмов с его участием - "Моонзунд" (1987 год), "Сталинград" (1989 год), "Бедный, бедный Павел" (2003 год) и другие. Голосом артиста озвучены многие документальные, научно-популярные и зарубежные фильмы.

На факультете искусств СПбГУ он преподавал мастерство артиста драматического театра и кино.-0-