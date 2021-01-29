Умер народный артист СССР Василий Лановой

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист СССР Василий Лановой умер в возрасте 87 лет. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на жену артиста актрису Ирину Купченко.
У Василия Ланового и его супруги 2 января был обнаружен коронавирус. С учетом возраста артиста было принято решение о его госпитализации. У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз "пневмония".
В четверг, 28 января, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщал ТАСС, что артист переведен в реанимацию.-0-