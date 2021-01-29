29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового в связи со смертью актера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ушел из жизни талантливый и всенародно любимый артист, искренний и обаятельный человек. Врожденная интеллигентность, профессионализм, особая энергетика и благородная манера игры позволили ему создать множество запоминающихся образов, которые стали эталоном актерского мастерства, - говорится в соболезновании. - Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах".-0-